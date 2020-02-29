Российскую систему тестирования коронавируса отправят в Монголию

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Разработанная в России тест-система для выявления коронавируса в понедельник будет направлена в Монголию по запросу властей страны, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Также эти системы были направлены в Корейскую Народно-Демократическую Республику по запросу, и в понедельник, по состоявшемуся отработанному запросу вместе с Министерством иностранных дел будут направлены в Монголию", - сказала она.

Попова отметила, что количества производимых тест-систем достаточно не только для России, но и для поставок за рубеж. "Мы проводим любое необходимое количество исследований. У нас есть возможность и мы ее реализовали: по обращению стран Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, по их заявкам <...> и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы отправляем им тест-системы", - рассказала она.