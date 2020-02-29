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Предложения по изменениям в Конституции

Глава РПЦЗ поддерживает предложения закрепить в Конституции РФ положения о браке и Боге

Глава РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион заявил, что церковь всегда будет стоять за святость брака и традиционные семейные ценности

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) поддерживает идею внести в Конституцию РФ понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил в пятницу глава РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

"У Православной церкви нет специальной позиции по этому вопросу, но есть неизменное православное учение, которого мы придерживаемся и которое утверждает, что брак - это союз мужчины и женщины, - отметил митрополит. - Это ясно как из Священного Писания, так и из Священного Предания, то есть священной традиции церкви, переданной нам от самого Христа, его апостолов и их преемников. Поэтому мы, естественно, согласны с предложением внести в Конституцию РФ это утверждение". "Каждая страна всегда должна думать о своем будущем, а наше настоящее и будущее - в чистой, здоровой, традиционной и любвеобильной семье, - подчеркнул глава РПЦЗ. - Поэтому церковь всегда будет стоять за святость брака и традиционные семейные ценности".

Он напомнил, что именно во время заключения брака в Кане Галилейской недалеко от Назарета Христос совершил свое первое чудо, превратив воду в вино, о чем повествует евангелист Иоанн Богослов. "Своим появлением на свадьбе мужчины и женщины, а также совершением своего первого чуда Христос показал, что брак мужчины и женщины - это святое и благословенное, а значит и богоугодное дело", - считает митрополит.

Показать доброе направление

Митрополит также поддержал предложение внести упоминание Бога в Конституцию РФ. "В этой идее нет ничего нового, - заметил он. - Ведь многие страны, в том числе и США, давно это сделали". "Конечно, само по себе упоминание ничего не меняет, тем более мы наблюдаем, как во многих этих странах идет сильная секуляризация, искоренение христианских начал из жизни и отход от традиционных ценностей, - с сожалением сказал глава РПЦЗ. - Тем не менее упоминание Бога в Конституции любой страны закрепляется с той целью, чтобы показать людям доброе направление, воспитывать их добрыми патриотами, в любви к своему отечеству и ближним". "Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, скорее, наоборот. Пусть все - и правители, и военные, и простые граждане любых стран - всегда помнят, что все мы ходим под Богом, как говорили наши мудрые предки. Его крепкая и заботливая рука всегда над нами, его воля - всеблагая и всеспасительная - руководит всем, и отчет о своем служении своему народу мы должны будем дать именно ему", - сказал митрополит.

Предложения о поправках

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что поправка в основной закон, предусматривающая упоминание Бога в историческом контексте, уже подготовлена. По ее словам, группа специалистов намерена предложить президенту включить в главу 3 Конституции РФ текст, где упоминается, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога". По мнению Хабриевой, эта формулировка не противоречит статье 28 Конституции (о свободе вероисповедания) и статье 14 (о том, что РФ является светским государством).

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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