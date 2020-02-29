Микробиолог не считает чрезмерным мировой ответ на распространение коронавируса

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, всемирно известный микробиолог Питер Пиот не считает чрезмерными глобальные ответные действия на распространение коронавируса и предупреждает, что мировое сообщество не имеет права смотреть на происходящее сквозь пальцы. Об этом бельгийский врач рассказал в интервью газете Financial Times, опубликованном в пятницу.

"Я не паникер. Но я думаю, что это серьезно в том смысле, что мы не можем позволить себе не относиться к этому, как к серьезной угрозе", - сказал врач, признанный в 2014 году человеком года по версии журнала Time за борьбу с лихорадкой Эбола.

Он не сомневается, что размах проблемы мог бы быть куда более широким, если бы мировое сообщество сидело сложа руки. "Я уверен, что у нас уже было бы намного больше случаев в Сингапуре, в Великобритании, Германии. Не будем забывать, что количество смертельных исходов превысило тысячу. Это не пустяк", - сказал Пиот в интервью, которое состоялось 13 февраля.

На настоящий момент в КНР, согласно официальным данным, число летальных исходов составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее количество случаев заражения превысило 79,2 тыс. Случаи инфицирования выявлены в 53 государствах, включая Россию.

В Великобритании анализы 20 человек на наличие коронавируса дали положительный результат. В пятницу было сообщено о первом случае передачи инфекции на территории страны.

Хорошая и плохая новости

"Скажем, сейчас смертность от коронавируса составляет 1%. Большой вопрос заключается в том, сколько людей окажутся инфицированными, говорим ли мы о сотнях тысяч или о миллионах? 1% от одного миллиона - это 10 тыс., то есть 10 тыс. человек умрут. Ясно, что он не похож на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС или атипичная пневмония, смертность от которой во время вспышки 17 лет назад составляла около 10% - прим. ТАСС). Это хорошая новость", - сказал микробиолог.

"Плохая новость в том, что он распространяется намного быстрее. ТОРС находится глубже в ваших легких, а этот вирус находится в вашем горле, и именно поэтому он более заразный. Во-вторых, у нас нет вакцины. Все, что мы имеем, - средневековые методы сдерживания: изоляция, карантин, отслеживание контактов", - добавил он.

Пиот, который с 1995 по 2008 год занимал пост исполнительного директора-основателя Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) и заместителя генсека ООН, провел параллели нынешней ситуации со СПИДом в конце прошлого века. "Первый описанный случай ВИЧ касался шести или семи гомосексуалистов в Калифорнии. Сегодня в общем у нас инфицированы около 75 млн человек. Кто мог подумать тогда об этом? Никто. Так что я предпочитаю быть обвиненным в чрезмерной реакции, нежели в том, что я не делаю свою работу", - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос, в чем заключается наихудший сценарий развития нынешней ситуации, Пиот сказал: "Если у нас начнется пандемия, думаю, что ситуация в Китае станет намного хуже, и у нас будет все больше и больше случаев передачи. Это мое внутреннее чувство. Но насколько масштабным это будет, я, если честно, не знаю", - отметил эксперт.