В Азербайджане рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом россиянина

БАКУ, 29 февраля. /ТАСС/. Состояние находящегося в Азербайджане гражданина России, у которого в пятницу было выявлено заражение коронавирусом, стабильное, его лечение продолжается. Об этом сообщил в субботу журналистам оперативный штаб, созданный при кабинете министров республики.

"Состояние россиянина в настоящее время стабильное, никаких осложнений нет, продолжается поддерживающее лечение", - отметили в штабе.

В пятницу оперативный штаб сообщил о первом зафиксированном случае заражения коронавирусом в Азербайджане. Заболевание было выявлено у гражданина России, прибывшего в страну из Ирана. Ему 23 года. Других данных о заболевшем не сообщается. Он помещен в специальный инфекционный блок в Астаринской районной больнице на юге Азербайджана.

28 февраля в штабе также сообщили, что в настоящее время в Азербайджане в карантине с подозрением на коронавирус находятся 224 человека. Из них 12 - граждане Ирана, восемь - других стран, остальные - граждане Азербайджана. "На этот час других случаев заражения коронавирусом у лиц, находящихся в карантине, не обнаружено", - отмечается в сообщении штаба.