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Институт МЧС разработал быстровозводимое убежище от взрывов и радиации

В случае необходимости внутри может поместиться до 200 человек

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ разработали быстровозводимое защитное сооружение, способное защитить от факторов взрыва, обломков, отравляющих веществ и радиации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.

"ВНИИ ГОЧС МЧС России завершил работу над созданием быстровозводимого защитного сооружения гражданской обороны полной заводской готовности "Куб". Специальный блок модульного типа предназначен для использования в качестве убежища или укрытия, в том числе противорадиационного. "Куб" обеспечивает надежную защиту от воздушной ударной волны, фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, падения обломков строительных конструкций, а также от отравляющих, химических и радиоактивных веществ, от проникающей радиации и от пожаров", - сказали в пресс-службе.

Убежище состоит из технического блока и блока для временного размещения 54 человек, в том числе пострадавших. В случае необходимости внутри может поместиться до 200 человек. Питание электроэнергией осуществляется от собственного дизельного генератора мощностью от 15 кВт. "Убежище можно установить на подготовленную площадку и подключить к существующим инженерным сетям. В случае их отсутствия "Куб" может функционировать автономно в течение двух суток - модуль оборудован всеми необходимыми системами жизнеобеспечения: фильтровентиляцией воздуха, резервным водоснабжением, канализацией и отоплением", - уточнили в институте.

"Куб" монтируется быстрее, чем стационарное укрытие: трое суток вместо восьми месяцев. При этом, как отмечают в пресс-службе, стоимость их разработки в два-три раза ниже, а срок эксплуатации составляет не менее 50 лет.

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