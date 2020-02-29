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Распространение коронавируса нового типа

Австралия запрещает въезд иностранцам, прибывающим из Ирана

Австралийцам, приезжающим из Ирана, будет разрешено въехать на континент, но при этом они должны будут на 14 дней в добровольном порядке соблюдать дома карантинный режим

ТАСС, 29 февраля. Власти Австралии с 1 марта запрещают въезд в страну всем иностранным гражданам, прибывающим из Ирана, из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом в субботу заявил журналистам министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

"В настоящее время, по всей вероятности, многие случаи заражения коронавирусом не идентифицированы и, следовательно, не могут быть обнаружены у тех, кто выезжает из Ирана", - цитирует агентство Reuters Ханта. Министр отметил, что с 1 марта все иностранцы, приезжающие из Ирана в Австралию, должны будут провести 14 дней на территории третьей страны. Как пояснил Хант, австралийцам, приезжающим из Ирана, будет разрешено въехать на континент, но при этом они должны будут на 14 дней в добровольном порядке соблюдать дома карантинный режим.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тысяч человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 79,2 тысячи.

Теги
АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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