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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай коронавируса зафиксирован в Африке южнее Сахары

Заболевшим оказался гражданин Италии, который прибыл в нигерийский город Лагос

ПРЕТОРИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Спустя почти два месяца после начала вспышки коронавируса, которая произошла в китайском городе Ухань, первый инфицированный им человек был выявлен в Африке южнее Сахары. Им оказался гражданин Италии, который прибыл в нигерийский город Лагос.

"Африка, где во многих странах система национального здравоохранения находится в начальной фазе развития, угроза эпидемии коронавируса является чрезвычайно опасной", - отметила в этой связи в пятницу южноафриканская телекомпания eNCA. По ее информации, повышенное беспокойство испытывают и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу угрозы проникновения коронавируса в Африку южнее Сахары. Тем более что данный случай зафиксирован в Лагосе, население которого достигает 21 млн человек.

Инфицированным коронавирусом оказался итальянский бизнесмен, который прибыл в Лагос вечером 24 февраля рейсом из Милана с промежуточной посадкой в турецком Стамбуле. Как заявил в пятницу министр здравоохранения Нигерии Осагие Эханире, у гражданина Италии при прохождении медицинского контроля в международном аэропорту Лагоса не были выявлены признаки какого-либо заболевания. Бизнесмен провел ночь в гостинице аэропорта, а затем выехал из Лагоса по делам в расположенный на юго-западе страны штат Огун, где 26 февраля он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Полученные 27 февраля лабораторные данные показали наличие у него коронавируса.

В свою очередь, глава медицинской службы штата Лагос Акина Абайоми сообщил, что заболевший помещен в специальный блок городской инфекционной больницы в районе Яба. По его словам, состояние пациента стабильно, лечение проходит нормально. Между тем нигерийские власти ведут поиск людей, которые могли иметь контакт с заболевшим.

Так, власти нигерийского штата Огун поместили в карантин 28 человек, встречавшихся на текущей неделе с гражданином Италии. Как сообщило интернет-издание Sahara Reporters, решением властей этого штата закрыт цементный завод в городе Эвекоро, который посетил итальянец. Завод принадлежит компании Lafarge Africa.

Руководство компании, которая входит в швейцарскую группу LafargeHolcim, объявило, что итальянский бизнесмен работал с ней в качестве поставщика. Представитель Lafarge Africa со штаб-квартирой в Лагосе подчеркнул, что уже определены сотрудники, которые имели контакт с заболевшим.

По сведениям нигерийской газеты Vanguard, проверку на вирус прошли 11 человек, которые близко общались с итальянским бизнесменом. Все тесты дали отрицательные результаты. В Нигерии действуют четыре лаборатории, которые способны проводить тесты на выявление коронавируса.

Опыт борьбы с Эболой

В создавшихся условиях правительство Нигерии поручило Государственному центру по чрезвычайным ситуациям, который с начала текущего года занимается борьбой со вспышкой лихорадки Ласса, переключиться на противодействие коронавирусу. Выделены дополнительные силы и средства для соответствующих профилактических мероприятий.

Нигерия обладает необходимым опытом противодействия опасным эпидемиям, таким как Эбола, подчеркнула нигерийская газета The Nation. Начавшаяся весной 2014 года в Гвинейской Республике вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), распространилась на другие страны на западе Африки, в том числе и Нигерию. Вирус был завезен юристом Патриком Соером, который прибыл из Либерии в Лагос. Спустя пять дней он скончался на нигерийской территории. Власти страны приняли при содействии ВОЗ ряд экстренных мер по выявлению лиц, с которыми контактировал Соер, был усилен режим медицинского контроля в аэропортах и на границах.

Благодаря системе мониторинга контактов пораженных Эболой лиц, быстрых действий по их госпитализации в случае обнаружения БВВЭ, созданию в больницах отдельных блоков для пораженных вирусом Эбола властям удалось не допустить его распространения. Всего во время вспышки БВВЭ в Западной Африке в 2014 году в Нигерии были выявлены 20 заболевших, из которых 8 скончались.

С тех пор правительство укрепило систему раннего предупреждения опасных заболеваний в крупных городах и создало структуры противодействия эпидемиям. Одновременно заработал национальный научно-исследовательский центр, который способен быстро и качественно проводить тесты на самые различные заболевания. Отделения данного центра существуют в 22 штатах страны из 36.

Важнейшим элементом этой системы, по словам The Nation, является информированность населения о рисках заболеть и как их избежать. Об этом напомнил 28 февраля и Осагие Эханире, заявив о недопустимости тиражирования непроверенной информации относительно распространения коронавируса. "Нигерийцы не должны злоупотреблять социальными сетями и распространять дезинформацию и слухи", - подчеркнул он.

Теги
НигерияРаспространение коронавируса нового типа
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