Вылет рейса "Аэрофлота" из Томска в Москву отложили на 12 часов

ТОМСК, 29 февраля. /ТАСС/. Отправление авиарейса SU 1537 Томск - Москва авиакомпании "Аэрофлот" задерживается на 12 часов из-за необходимости отдыха экипажа, который выполнил суточную норму полетов. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе западно-сибирской транспортной прокуратуры.

"Задерживается рейс Томск - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Томская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Причиной задержки рейса стала необходимость отдыха экипажа, который выработал норму полетов за сутки", - сказал собеседник агентства, пояснив, что на рейс зарегистрировались 110 пассажиров. Сейчас их разместили в гостинице и обеспечили напитками и питанием.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, рейс должен был вылететь в 10:30 (06:30 мск).

Как уточнили ТАСС в ведомстве, вылет рейса запланирован на 22:30 (18:30 мск).