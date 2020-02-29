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Вселенский патриархат не планирует проводить общеправославную встречу

Ранее в СМИ появилась информация, что Патриарх Константинопольский Варфоломей планирует пригласить на нее Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

АНКАРА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Константинопольский патриархат не планирует проводить встречу предстоятелей поместных церквей по типу той, которая прошла 26 февраля в Аммане. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в субботу в пресс-службе стамбульского Вселенского патриархата.

"На данный момент мы не планируем проводить подобную встречу. Но если бы что-то такое действительно планировалось, то мы бы не стали держать это в секрете и официально бы всех уведомили", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что патриарх Варфоломей планирует провести подобную встречу и пригласить на нее Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На совещании в Аммане 26 февраля собрались главы четырех поместных православных церквей: патриарх Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт). В совещании принял участие и предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации.

Опубликованное по итогам совещания коммюнике было посвящено темам предоставления автокефального статуса добивающимся его церквям, раскола на Украине, ситуации, с которой сталкивается Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории и Северной Македонии, а также дальнейшему развитию амманского формата межправославного диалога.

В 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - была создана и по решению Патриарха Константинопольского Варфоломея получила автокефалию Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская православная церковь (РПЦ) и УПЦ не признают за ПЦУ канонического статуса. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, Патриархом Александрийским Феодором II, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей.

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