{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фильм "Лед 2" стал лидером по посещаемости в России в прошлый уик-енд

Второе место заняла картина "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", далее следуют "Соник в кино", "Зов предков" и "Калашников"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Отечественный фильм "Лед 2" стал лидером по посещаемости в прошлые выходные, обойдя по популярности зарубежные картины "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" и "Соник в кино". Такие данные приводят в трекере киноаудитории "Кинозритель", который имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам, совокупная посещаемость кинотеатров с 20 по 24 февраля составила 6,1 млн человек (неделей ранее - 4,4 млн человек). Доля респондентов, посмотревших "Лед 2", составила 24,7%. Второе место заняла картина "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" - 21,3%. Далее следуют "Соник в кино" - 19,9%, "Зов предков" - 7,9%, "Калашников" - 6%.

Кроме того, был исследован уровень ожидания зрителей предстоящих премьер в начале мая текущего года: фильм "Отель "Белград" - 7,6%, "Вперед" - 2,3%, "Бладшот" - 2,1%, "Один вдох" - 1,4%, "Яга. Кошмар темного леса" - 0,9%.

Картина "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина. Мелодрама вышла в российский прокат 14 февраля и стала продолжением картины "Лед".

Проект "Кинозритель" - первый российский трекер киноаудитории, собирающий данные о структуре посетителей кинотеатров по итогам каждого уик-енда, уровне удовлетворенности просмотренным фильмом, причинах его выбора. Сотрудники проекта еженедельно опрашивают зрителей в кинотеатрах страны, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Данный опрос был проведен с 20 по 24 февраля, объем выборки составил 1035 человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вылет рейса "Аэрофлота" из Томска в Москву отложили на 12 часов
Экипажа самолета выполнил суточную норму полетов, и ему необходим отдых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС