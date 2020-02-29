Фильм "Лед 2" стал лидером по посещаемости в России в прошлый уик-енд

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Отечественный фильм "Лед 2" стал лидером по посещаемости в прошлые выходные, обойдя по популярности зарубежные картины "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" и "Соник в кино". Такие данные приводят в трекере киноаудитории "Кинозритель", который имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам, совокупная посещаемость кинотеатров с 20 по 24 февраля составила 6,1 млн человек (неделей ранее - 4,4 млн человек). Доля респондентов, посмотревших "Лед 2", составила 24,7%. Второе место заняла картина "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" - 21,3%. Далее следуют "Соник в кино" - 19,9%, "Зов предков" - 7,9%, "Калашников" - 6%.

Кроме того, был исследован уровень ожидания зрителей предстоящих премьер в начале мая текущего года: фильм "Отель "Белград" - 7,6%, "Вперед" - 2,3%, "Бладшот" - 2,1%, "Один вдох" - 1,4%, "Яга. Кошмар темного леса" - 0,9%.

Картина "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина. Мелодрама вышла в российский прокат 14 февраля и стала продолжением картины "Лед".

Проект "Кинозритель" - первый российский трекер киноаудитории, собирающий данные о структуре посетителей кинотеатров по итогам каждого уик-енда, уровне удовлетворенности просмотренным фильмом, причинах его выбора. Сотрудники проекта еженедельно опрашивают зрителей в кинотеатрах страны, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Данный опрос был проведен с 20 по 24 февраля, объем выборки составил 1035 человек.