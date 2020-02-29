Токаев отверг утверждение о насильственной смерти в СИЗО общественного активиста

НУР-СУЛТАН, 29 февраля. /ТАСС/. Смерть казахстанского общественного активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе наступила от естественных причин. Уверенность в этом выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в опубликованном в субботу интервью информационно-аналитическому порталу informburo.kz.

Токаева попросили прокомментировать версию о том, что смерть активиста могла наступить от возможных пыток. "Учитывая большой общественный резонанс, я внимательно ознакомился с этим делом. С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное - значит пойти против правды", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что "человеческая жизнь уникальна и бесценна", кем бы ни был Агадил, каких бы взглядов ни придерживался, он, прежде всего, человек.

25 февраля пресс-служба МВД республики сообщила, что доставленный накануне в столичный следственный изолятор Дулат Агадил умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности, каких-либо телесных повреждений на теле мужчины не было.

По информации ведомства, в отношении Агадила были возбуждены дела за неоднократное совершение правонарушений. Как пояснили в министерстве, в январе 2020 года он был заочно признан обвиняемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дело экс-главы "Казатомпрома"

Говоря о ситуации вокруг экс-президента национальной компании "Казатомпром" Мухтара Джакишева, глава государства указал, что данный вопрос находится исключительно в компетенции суда.

Джакишев возглавлял компанию "Казатомпром" в 2002-2009 годах. Его арестовали в мае 2009 года. В марте 2010 года суд приговорил Джакишева к 14 годам лишения свободы, признав виновным в присвоении или растрате вверенного чужого имущества и получении взятки.

В июне 2012 года суд признал вину Джакишева в присвоении чужого имущества, мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении должностными полномочиями, легализации средств, приобретенных незаконным путем, и приговорил его к 10 годам лишения свободы. По совокупности назначенных наказаний окончательный срок определен в 14 лет лишения свободы. Джакишев провел в заключении 10 лет и два месяца.

В июле прошлого года суд казахстанского города Семея отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Джакишева.

"Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым", - пояснил Токаев.