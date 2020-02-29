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Главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Пограничники вручили журналисту постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания в стране

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину. Об этом он в субботу написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва - вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине", - написал Пивоваров.

Он добавил, что это "обычная формулировка, если нет денег или обратного билета".

"Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т. д.), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя", - отметил он.

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