Школьников и студентов в КБР обучат основам альпинизма и безопасности жизнедеятельности

НАЛЬЧИК, 29 февраля. /ТАСС/. Молодежный отряд из школьников, студентов и волонтеров создадут в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в рамках реализации проекта "Школа безопасности", выигравшего грант президента России. Молодых людей обучат безопасности жизнедеятельности, краеведению, альпинизму и спортивному волонтерству, сообщил ТАСС президент Кабардино-Балкарской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества "Созидание", руководитель молодежного клуба Русского географического общества "Альтаир" Тенгиз Мокаев.

"Молодежный образовательный проект "Школа безопасности" реализуется организацией "Созидание". Мы планируем создать молодежный отряд, в который войдут порядка 30 школьников, студентов и волонтеров в возрасте от 14 до 25 лет, в том числе ребят из неполных и малоимущих семей. С участниками отряда будет проводиться курс теоретических и практических занятий по обучению основам альпинизма, скалолазания, оказания первой доврачебной помощи, работы со специальным снаряжением, а также проживанию в автономных условиях и поведения в чрезвычайных и неблагоприятных ситуациях", - рассказал он.

Кроме того, в рамках проекта пройдут краеведческие выезды и выходы в высокогорные районы Кабардино-Балкарии с целью изучения туристско-краеведческих, экскурсионных маршрутов к уникальным памятникам природы и истории родного края. С участниками проекта будут проводить занятия известные в регионе спасатели МЧС, специалисты в области туризма.

Реализация проекта рассчитана на летний период - с 8 июня по 30 августа. В это время планируется проведение 17 мероприятий, в том числе теоретические обучающие занятия (по оказанию первой помощи и работе со снаряжением), практические (походы, восхождения на вершины и отроги Главного Кавказского хребта), а также выезды к природным и историческим достопримечательностям Центрального Кавказа.

Профессиональная ориентация молодежи

По словам Мокаева, Кабардино-Балкария, являясь одним из регионов зарождения отечественного альпинизма и спортивного туризма, в котором находятся все высочайшие горные вершины России, сегодня практически не имеет молодых кадров, имеющих спортивные разряды по туризму и альпинизму, инструкторов, а также молодых экскурсоводов и гидов-проводников. "Мы рассчитываем, что наш проект посредством реализации уникальной программы обучения детей и молодежи специальным знаниям и навыкам в области туризма, альпинизма, краеведения, оказанию первой помощи, волонтерской работы с упором на проведение практических занятий поможет частично решить эту проблему. Все наши мероприятия будут направлены на ориентацию молодежи к выбору профессий, связанных с обозначенными направлениями в работе", - добавил собеседник агентства.

По завершении проекта участникам молодежного отряда вручат дипломы, грамоты и памятную атрибутику от регионального отделения Российского союза спасателей, Федерации альпинизма России. Стоимость реализации проекта с учетом софинансирования составляет 1,72 млн рублей.