Число выявленных в Испании случаев заражения коронавирусом возросло до 46

МАДРИД, 29 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 46 случаев заражения новым коронавирусом было выявлено в Испании за время распространения инфекции в стране. Об этом заявил в субботу журналистам директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

В пятницу вечером сообщалось о 35 случаях с учетом двух выздоровевших. Больше всего инфицированных было обнаружено в автономных сообществах Андалусия, Валенсия и Мадрид. "В Испании у нас сейчас есть 46 случаев", - сказал Симон.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.