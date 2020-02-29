{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Катаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Инфекцию обнаружили у гражданина страны, который недавно вернулся в числе эвакуированных из Ирана

ТАСС, 29 февраля. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в субботу в Катаре. Об этом сообщило Катарское информационное агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По его данным, коронавирус обнаружен у 36-летнего подданного Катара, который недавно вернулся в страну в числе эвакуированных из Ирана. Заболевший помещен в карантин, как и другие эвакуированные.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

Теги
КатарРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Минздраве назвали четыре правила, позволяющих избежать заражения коронавирусом
В министерстве также напомнили, что любой человек при появлении признаков простуды или респираторной инфекции может обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС