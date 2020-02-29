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Задержанные у Крымского полуострова рыбаки вернулись на Украину

Их задержали за незаконный вылов рыбы

КИЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Украинские рыбаки, задержанные за незаконный вылов рыбы у Крыма в Азовском море, вернулись на Украину, все они привлечены к административной ответственности. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли БУ ПС ФСБ РФ доставят в район общепризнанной системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами, которые были задержаны ими 15 февраля этого года. Уже через несколько часов, на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск, плавсредство было распознано как ЯЗП-0901, на борту которого находились четыре человека", - сказано в сообщении.

Согласно информации, по результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что плавсредство и четверо граждан Украины вышли в море с нарушением действующего законодательства. "Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной", - отмечает погранслужба.

15 февраля пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщила, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно. На борту находились четверо граждан Украины без документов, удостоверяющих личности. Капитан не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. После задержания судна в ходе проверки был обнаружен улов - 290 экземпляров камбалы-калкан. Все члены экипажа признали факт незаконного вылова рыбы.

Керченский городской суд 16 февраля арестовал четверых украинцев на 10 суток. Они были признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). В отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении.

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