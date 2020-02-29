В Нидерландах выявили два новых случая заражения коронавирусом

ГААГА, 29 февраля. /ТАСС/. Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Нидерландах. Об этом сообщил в субботу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

По данным организации, речь идет о ребенке и партнере женщины, у которой ранее был выявлен вирус. Все они помещены под домашний карантин. Партнер, как и женщина, ранее посещал итальянскую область Ломбардия. У других людей, с которыми контактировала женщина, заболевания не выявлено.

Первый случай заражения в Нидерландах был выявлен в четверг у 56-летнего мужчины из города Тилбург. Он также недавно вернулся из Ломбардии.

В Италии, в северной области Ломбардия, локальная вспышка коронавируса была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших. Об отдельных случаях известно в 12 областях. В настоящий момент десять городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы. Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 650, зафиксировано 17 летальных исходов. Более 40 человек вылечились.