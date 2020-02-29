Маргарет Тэтчер назвала больше всего своих платьев в честь Михаила Горбачева

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер (1925-2013), которая возглавляла правительство с 1979 по 1990 год, назвала больше всего своих платьев в честь бывшего советского лидера Михаила Горбачева. Об этом говорится в опубликованных в субботу документах архивного траста Тэтчер.

Как сообщило агентство Press Association, в последние годы своего пребывания у власти лидер Консервативной партии стала записывать в специальный дневник описания своих платьев, снабжая каждое каким-то определенным именем. Точное количество упоминаний Горбачева не называется, но подчеркивается, что по их числу он идет на первом месте, опережая экс-президента США Рональда Рейгана (1911-2004), который был главой Белого дома с 1981 по 1989 год.

Так, в качестве примера приводится запись, которую Тэтчер сделала во время посещения площадки для съемок популярного британского сериала "Улица коронации" (Coronation Street, 1960-2013) в 1990 году. Тогда она пометила, что на ней в тот день было платье "розовый Шанель Горбачев".

По мнению сотрудника архивного траста, это свидетельствует о том, какое значение британский премьер-министр придавала своей одежде во время состоявшейся незадолго до этого, в 1987 году, поездки в Советский Союз. Многие из тех нарядов, которые были на ней в Москве, и получили в будущем названия в честь советского лидера. "Интересно, что столь много платьев были названы по ассоциации с Горбачевым", - заметил представитель архивного траста Крис Коллинз. - Она на самом деле красовалась во время своей поездки в СССР - красота и очарование были частью ее подхода по завершению холодной войны".

Эксперт добавил, что Тэтчер всегда интересовалась нарядами, но именно после возвращения из Советского Союза поняла, что модная одежда может использоваться как инструмент в политике, и начала вести специальный дневник. "Думаю, она внезапно поняла всю силу одежды. И она начинает рассматривать ее в контексте серьезной политики, у нее появляется больше нарядов, и она смотрит, что делать с ними", - сказал Коллинз.

Примечательно, что ряд мировых лидеров, с которыми встречалась Тэтчер, например президент США Джордж Буш - старший (1924-2018), глава Франции Франсуа Миттеран (1916-1996), канцлер Германии Гельмут Коль (1930-2017), вообще не оставили следа в названиях предметов ее платьев и костюмов. Их насчитывалось около 200, и премьер-министр все их помнила. Другой личностью, в честь которой первая женщина на посту премьер-министра в истории королевства часто называла свои наряды, стал известный британский радио- и телеведущий того времени Терри Воган (1938-2016).