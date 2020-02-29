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Участвующий в кругосветке российский барк "Крузенштерн" зашел в Буэнос-Айрес

Стоянка продлится до 3 марта

КАЛИНИНГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Российский барк "Крузенштерн", совершающий трансатлантическую экспедицию в рамках кругосветного плавания парусников Росрыболовства "Паруса мира" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в субботу зашел в аргентинский порт Буэнос-Айрес. Об этом в субботу сообщил медиацентр кругосветки.

"Сегодня, 29 февраля, парусник "Крузенштерн" с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту, осуществил заход в столицу Аргентины. В переходе парусника из порта Монтевидео в порт Буэнос-Айрес принял участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков", - говорится в сообщении.

Стоянка российского барка в Буэнос-Айресе продлится до 3 марта. За время нахождения в порту на судне, до установленных норм, будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия. Курсанты и члены экипажа познакомятся с достопримечательностями аргентинской столицы и смогут подготовится к длительному, почти 5 тыс. морских миль, переходу в испанский порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Также предусмотрено посещение учебного парусного судна представителями администрации города и порта, проведение "открытого борта", в рамках которого жители и гости города смогут ознакомиться с парусным вооружением и условиями быта экипажа и курсантов "Крузенштерна".

"2 марта на борту барка "Крузенштерн" запланирована встреча главы Росрыболовства Ильи Шестакова с российскими ветеранами и участниками войны, проживающими в Аргентине. Эта встреча ознаменует начало второго этапа экспедиции, посвященной 75-летнему юбилею Великой Победы", - отметили в медиацентре кругосветки. Кроме того, в столице Аргентины глава Росрыболовства примет участие в научной конференции "Научные исследования водных биологических ресурсов Южной Атлантики и приантарктических вод".

Барк "Крузенштерн" находится в плавании 81 день. За это время им пройдено более 10 тыс. морских миль, совершены заходы в порты Санта-Крус де Тенерифе, Рио-де-Жанейро, Монтевидео и Ушуайя.

О кругосветке и паруснике

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященном 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Великой Победы участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.

На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат в общей сложности более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников, которая проходила 20-21 февраля, в честь 200-летия открытия шестого континента.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, был победителем международных парусных регат и гонок.

Теги
АргентинаРоссияШестаков, Илья Васильевич
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