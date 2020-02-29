Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 февраля. /ТАСС/. Проезд по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья, запрещен для всех видов транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"Дорога закрыта для всех видов транспорта с 18:20 мск", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.