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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Дорога соединяет Россию со странами Закавказья

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 февраля. /ТАСС/. Проезд по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья, запрещен для всех видов транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"Дорога закрыта для всех видов транспорта с 18:20 мск", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

Теги
ГрузияРоссияСеверная Осетия
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