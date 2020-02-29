Число заразившихся коронавирусом в Пакистане выросло до четырех

ТАСС, 29 февраля. Еще два человека заразились новым коронавирусом в Пакистане. Общее число выявленных в стране случаев заболевания увеличилось до четырех, сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Зафара Мирзу.

Глава Минздрава также положительно оценил состояние здоровья двоих пациентов, у которых ранее был обнаружен вирус, и добавил, что одного из них скоро выпишут из больницы.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,2 тыс.