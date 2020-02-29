Первый форум добровольцев-наставников СКФО собрал в Дагестане более 150 участников

МАХАЧКАЛА, 29 февраля. /ТАСС/. Окружной форум добровольцев-наставников, который проводится в рамках проекта "Наставник 2.0" при поддержке Фонда президентских грантов 2019 года, проходит в Дагестане. В нем принимают участие свыше 150 представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщается в субботу на сайте министерства по делам молодежи Дагестана.

"Окружной форум добровольцев-наставников СКФО организован Дагестанской региональной общественной организацией "Центр развития добровольческих инициатив" при поддержке министерства по делам молодежи Республики Дагестан. Мероприятие проводится в рамках проекта "Наставник 2.0" - победителя Фонда президентских грантов 2019 года. Участниками форума стали более 150 активистов молодежных добровольческих объединений, "серебряных" волонтеров и кураторов Российского движения школьников (РДШ)", - говорится в сообщении.

Открытие форума, который проходит с 28 февраля по 1 марта, состоялось в пятницу в технопарке Дагестанского государственного технического университета в Махачкале.

Часть жизни человека

Добровольчество, как отметил министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов на открытии мероприятия, является "неотъемлемой частью жизни современного человека". "Рад приветствовать всех участников в нашей гостеприимной республике. Добровольчество стало неотъемлемой частью жизни человечества - кто-то из нас регулярно сдает кровь, кто-то участвует в экологических акциях, кто-то занимается благотворительностью. И появление в данной сфере технологии наставничества свидетельствует о ее стремительном развитии", - приводятся на сайте слова Саидова.

Он сообщил, что количество добровольцев в Дагестане увеличивается с каждым днем. "Сегодня практически вся республика вовлечена в добровольческую деятельность. В регионе появляется все больше различных направлений добровольчества, активными участниками которых становятся как дети школьного возраста, молодежь, так и взрослое поколение", - сказал глава ведомства.

Этот форум, по словам председателя правления Центра развития добровольческих инициатив Людмилы Саидовой, научит молодых людей "глобально мыслить и локально действовать".

"Желающих принять участие в форуме было очень много - мы рассматривали порядка 400 заявок. Эта большая цифра говорит о том, что в нашем округе проживают неравнодушные люди, желающие творить добро, учиться и делиться опытом. Мы с вами не просто являемся добровольцами, мы еще и формируем новую систему - систему наставничества и преемственности", - приводятся в тексте слова Саидовой.

Как сообщили в министерстве, в первый день форума состоялась работа в группах на тему "О добровольчестве, добровольцах и о том, как ими стать" и тимбилдинг. В последующие дни участников научат создавать добровольческие отряды, искать партнеров, проводить информационную работу и писать проекты.

Проект наставничества

Проект "Наставник 2.0" направлен на создание условий для развития системы преемственности и наставничества, увеличение в области добровольчества в СКФО путем отбора и обучения 150 наставников из числа молодежных активистов-добровольцев, кураторов Российского движения школьников (РДШ) из сельских школ. Все они пройдут интенсивное обучение на первом окружном форуме добровольцев-наставников.