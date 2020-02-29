{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый форум добровольцев-наставников СКФО собрал в Дагестане более 150 участников

Мероприятие организовано в рамках проекта "Наставник 2.0", который стал победителем Фонда президентских грантов 2019 года

МАХАЧКАЛА, 29 февраля. /ТАСС/. Окружной форум добровольцев-наставников, который проводится в рамках проекта "Наставник 2.0" при поддержке Фонда президентских грантов 2019 года, проходит в Дагестане. В нем принимают участие свыше 150 представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщается в субботу на сайте министерства по делам молодежи Дагестана.

"Окружной форум добровольцев-наставников СКФО организован Дагестанской региональной общественной организацией "Центр развития добровольческих инициатив" при поддержке министерства по делам молодежи Республики Дагестан. Мероприятие проводится в рамках проекта "Наставник 2.0" - победителя Фонда президентских грантов 2019 года. Участниками форума стали более 150 активистов молодежных добровольческих объединений, "серебряных" волонтеров и кураторов Российского движения школьников (РДШ)", - говорится в сообщении.

Открытие форума, который проходит с 28 февраля по 1 марта, состоялось в пятницу в технопарке Дагестанского государственного технического университета в Махачкале.

Часть жизни человека

Добровольчество, как отметил министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов на открытии мероприятия, является "неотъемлемой частью жизни современного человека". "Рад приветствовать всех участников в нашей гостеприимной республике. Добровольчество стало неотъемлемой частью жизни человечества - кто-то из нас регулярно сдает кровь, кто-то участвует в экологических акциях, кто-то занимается благотворительностью. И появление в данной сфере технологии наставничества свидетельствует о ее стремительном развитии", - приводятся на сайте слова Саидова.

Он сообщил, что количество добровольцев в Дагестане увеличивается с каждым днем. "Сегодня практически вся республика вовлечена в добровольческую деятельность. В регионе появляется все больше различных направлений добровольчества, активными участниками которых становятся как дети школьного возраста, молодежь, так и взрослое поколение", - сказал глава ведомства.

Этот форум, по словам председателя правления Центра развития добровольческих инициатив Людмилы Саидовой, научит молодых людей "глобально мыслить и локально действовать".

"Желающих принять участие в форуме было очень много - мы рассматривали порядка 400 заявок. Эта большая цифра говорит о том, что в нашем округе проживают неравнодушные люди, желающие творить добро, учиться и делиться опытом. Мы с вами не просто являемся добровольцами, мы еще и формируем новую систему - систему наставничества и преемственности", - приводятся в тексте слова Саидовой.

Как сообщили в министерстве, в первый день форума состоялась работа в группах на тему "О добровольчестве, добровольцах и о том, как ими стать" и тимбилдинг. В последующие дни участников научат создавать добровольческие отряды, искать партнеров, проводить информационную работу и писать проекты.

Проект наставничества

Проект "Наставник 2.0" направлен на создание условий для развития системы преемственности и наставничества, увеличение в области добровольчества в СКФО путем отбора и обучения 150 наставников из числа молодежных активистов-добровольцев, кураторов Российского движения школьников (РДШ) из сельских школ. Все они пройдут интенсивное обучение на первом окружном форуме добровольцев-наставников.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Более 10 млн членов Компартии Китая собрали $168 млн для борьбы с коронавирусом
Такую сумму удалось накопить в ходе проведения общенациональной акции добровольных пожертвований, сообщило агентство "Синьхуа"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС