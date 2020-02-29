В объединивший независимые российские СМИ "Синдикат-100" вошли 25 изданий

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Двадцать пять российских СМИ в субботу объявили о создании "Синдиката-100" - объединения независимых изданий, в которое изначально планировалось включить 100 организаций. Об этом сообщается на сайте "Новой газеты" - инициатора формирования синдиката.

"25 независимых российских изданий объявили сегодня о создании "Синдиката-100", главной целью которого декларируется независимое освещение проблем страны", - говорится в публикации. Как отметил главный редактор издания Дмитрий Муратов, объединение позволит "самые интересные <..> публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей".

В состав "Синдиката-100", помимо "Новой газеты", вошли, в частности, телеканал "Дождь", портал "Такие дела", радиостанция "Эхо Москвы", интернет-издание "Медуза".

Муратов объявил о намерении создать синдикат в ноябре прошлого года. Тогда предполагалось, что в него войдут сто "лучших независимых медиа".