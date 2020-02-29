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В Подмосковье в честь Масленицы проведут порядка 20 ярмарок

В рамках праздничных мероприятий организовали мастер-классы, уличные спектакли и анимационные шоу

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Подмосковные власти организовали в разных городах региона свыше 70 ярмарок в воскресенье, почти 20 таких базаров будут праздничными, в честь последнего дня масленичной недели. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"В рамках ярмарочных мероприятий проводятся десятки мастер-классов, в том числе, по приготовлению блинов, конкурсы, концерты, гостям и жителям Подмосковья предложат горячие, вкусные, ароматные, тонкие и пышные, разных размеров, сладкие и соленые блины", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

По его словам, посетители ярмарок смогут попробовать как обычные блины, так и блины с разнообразными наполнителями - мясом, сыром и ветчиной, творогом, сгущенкой, сельдью, красной рыбой, красной икрой, сметаной, вареньем и другими наполнителями, а также согреться чаем, кофе и другими горячими напитками.

Хромов добавил, что, например, в городском округе Щелково "Проводы Русской зимы" проходят по 13 адресам. А в Балашихе организован фестиваль, в рамках которого можно не только купить продукты или уже готовые блины, но и принять участие в мастер-классах по лепке пельменей, готовке блинов и начинок к ним.

"В Клину в воскресенье выступит уличный театр, пройдут детские анимационные шоу, будет организован блинный фудкорт, завершится все масленичным фейерверком", - добавили в пресс-службе.

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