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Фильм "Байкал. Магия воды" завершил международный фестиваль научного кино в Перми

Посетители кинофорума "Future doc" увидели семь российских и зарубежных фильмов о науке и новых технологиях, а также приняли участие в дискуссиях и лекциях с учеными, разработчиками

ПЕРМЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Документально-игровой фильм "Байкал. Магия воды" режиссера Анастасии Поповой завершил международный фестиваль научно-популярного кино "Future doc", который проходил в Перми с 21 февраля.

"Фильм-закрытие [фестиваля] "Байкал. Магия воды" производства Россия, США, Германия, Франция - многобюджетный проект, очень зрелищное кино, и мы рады, что правообладатели фильма согласились предоставить нам его до того, как пройдет официальная премьера", - сказала ТАСС куратор кинофорума Марина Лысенко. По словам продюсера Игоря Добровольского, над картиной работали четыре года, в центре внимания - жизнь байкальской нерпы, шаманов и коренных народов Бурятии.

Фестиваль научно-популярного кино прошел в Перми во второй раз. За неделю зрители увидели семь российских и зарубежных фильмов о науке и новых технологиях, приняли участие в дискуссиях и лекциях с учеными, разработчиками. Например, режиссер из Берлина Екатерина Еременко представила свой новый фильм "Разум, сердце и душа" о том, как ученые организуют конкурс для художников и предлагают создать работы, вдохновившись их лекциями. Документальный блокбастер "Мозг. Эволюция" Юлии Киселевой рассказал о новых нейроисследованиях, а фильм "В арктических льдах" о работе ученых в экстремальных условиях на краю Земли. Из лекции врача-кибернетика Олега Волошина посетители фестиваля узнали о том, что уже сделано наукой для путешествия людей по другим планетам, а политолог Константин Сулимов поведал о новом тренде - диджитализации государства.

"Мы ориентировались на то, чтобы фильмы раскрывали тему будущего, которое нас ждет и которое сейчас формируется под влиянием науки и технологий. Также мы старались выбрать самые свежие актуальные фильмы, которые максимально раскрывают эту тему, говорят о самых последних открытиях", - добавила Лысенко, отметив, что фестиваль планируют проводить ежегодно.

По данным пресс-службы фестиваля, кинофорум "Future doc" посетили 1,8 тыс. человек.

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