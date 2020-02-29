В Северной Осетии победившей в конкурсе учительнице вручили ключи от квартиры

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 февраля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил ключи от квартиры и сертификат на 500 тыс. рублей победительнице республиканского конкурса "Учитель года-2020". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Титул "Учитель года" жюри присудило учителю английского языка средней общеобразовательной школы № 8 города Беслан Зите Цораевой. Ей удалось обойти 64 педагогов из всех районов республики. На протяжении месяца конкурсанты демонстрировали членам жюри свои таланты, знания и педагогические наработки. По итогам трех туров в финал вышли 5 учителей. Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров поздравил финалистов конкурса и вручил победителю ключи от квартиры и сертификат на 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Победительница будет представлять Северную Осетию на заключительном этапе всероссийского конкурса и бороться за звание лучшего учителя года в стране.

Второе место в конкурсе "Учитель года" присудили учителю английского языка СОШ № 2 города Дигора Мадине Газдаровой. Она получила сертификат на 500 тыс. рублей. За третье место сертификата на 300 тыс. рублей была удостоена учитель начальных классов прогимназии "Эрудит" Нелли Елоева. Кроме того, дипломы финалистов конкурса "Учитель года-2020" и денежные призы в размере 50 тыс. рублей получили учитель начальных классов СОШ № 3 города Моздок Мария Марухина и учитель начальных классов СОШ № 15 Владикавказа Ольга Маликова.

В ежегодном докладе-послании Вячеслав Битаров отметил, что вопросы образования - важное направление социально-экономического развития республики. Правительству республики также было дано поручение изыскать в местном бюджете средства, которые пойдут на реализацию социальной программы поддержки педагогов. И конкурс "Учитель года", по мнению главы республики, должен стать реальной возможностью повысить уровень квалификации учителей и помочь сильнейшим из них улучшить свое материальное положение.

Еще одним стимулом станет программа "Земский учитель", которая начнется в республике уже в этом году.