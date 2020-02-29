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Распространение коронавируса нового типа

Власти Мексики сообщили о выявлении еще одного случая заражения коронавирусом

Речь идет о 20-летней мексиканке, которая ранее побывала в Милане

МЕХИКО, 29 февраля. /ТАСС/. Мексиканские врачи выявили заражение новым коронавирусом у жительницы северного штата Коауила. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Мигель Рикельме. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом в латиноамериканской стране возросло до четырех человек, все они заразились за ее пределами.

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По словам Рикельме, речь идет о 20-летней мексиканке, которая ранее в этом году побывала в Милане. "В настоящее время она находится в изоляции (по месту жительства - прим. ТАСС), ее снабдили [необходимыми] лекарствами", - указал глава региона. Он добавил, что власти ведут поиск двоих человек, которые сопровождали девушку во время поездки.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 28 февраля заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением нового коронавируса, и призвал не сеять панику.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльРаспространение коронавируса нового типа
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