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В Бейруте открылась выставка, посвященная семье русских эмигрантов из Таганрога

По словам руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Вадима Зайчикова, семейная выставка Иордановых была приурочена отмечаемой в этом году 100-летней годовщине "Русского исхода"
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© Дмитрий Зеленин/ТАСС

БЕЙРУТ, 1 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Семье Иордановых - русских эмигрантов из Таганрога, осевших в Ливане, - была посвящена выставка-презентация, прошедшая в субботу в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Бейруте. Проживающий в Ливане Александр Иорданов рассказал соотечественникам о своем знаменитом предке, бывшем градоначальнике Таганрога и сенаторе Павле Федоровиче Иорданове (1857-1920).

"Мой прадед был по образованию врачом, он учился в Таганроге в одной гимназии с А. П. Чеховым и состоял с ним в дружеской переписке, - сказал Александр Иорданов в беседе с корреспондентом ТАСС. - Вместе с Чеховым он выступил создателем первой публичной библиотеки в Таганроге, а также городского музея и парка, общедоступной аптеки".

П. Ф. Иорданов принял деятельное участие в подготовке празднования 200-летия Таганрога и установлении бронзового памятника его основателю Петру I в 1903 году (работа скульптура М. М. Антокольского).

Правнук сенатора и его семья посетили Россию год назад и участвовали в фестивале "Оборона Таганрога 1855 года". Иордановы привезли хранившиеся у них семейные реликвии, которые представили на выставке под названием "Многоуважаемый Павел Федорович…".

"Прадед участвовал в Первой мировой войне, занимая должность помощника верховного начальника санитарной и эвакуационной части генерала от инфантерии принца А. П. Ольденбургского (1844-1932), который курировал всю медицинскую службу на фронте и в тылу, - подчеркнул Иорданов. - А революцию 1917 года он встретил на посту главного санитарного врача Российской Империи".

Наследие белой эмиграции

По словам руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Вадима Зайчикова, семейная выставка Иордановых вызвала большой интерес у соотечественников и была приурочена отмечаемой в этом году 100-летней годовщине "Русского исхода" - массового выезда из Крыма белогвардейцев в период завершения гражданской войны на юге России.

"Мы проводим серию мероприятий, посвященных этой годовщине, учитывая, что в Ливане проживает 56 семей их потомков, - отметил он. - Так, 31 января в РЦНК была организована экспозиция книг и альбомов из библиотеки существовавшего в 1930-1940-х годах в Бейруте Русского технического объединения".

Настоятель подворья Московского патриархата в Бейруте архимандрит Филипп (Васильцев) со своей стороны указал на важность изучения богатого культурного и духовного наследия первой волны русской эмиграции. "В этом смысле история семьи Иордановых, которые бережно хранили для потомков уникальные документы, семейные ценности и картины, представляет для нас очень поучительный пример", - подчеркнул он.

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