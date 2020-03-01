Азербайджанскому государственному информационному агентству исполняется 100 лет

БАКУ, 1 марта. /ТАСС/. Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж), одна из старейших новостных служб на Востоке и пространстве СНГ, отмечает в воскресенье 100-летие. Ровно век назад - 1 марта 1920 года - парламент Азербайджанской Демократической Республики (АДР) принял постановление о создании национального телеграфного агентства. Уже через день в газетах появилась информация АзерТАдж.

Под этим своим первым названием агентство просуществовало всего 58 дней - до падения АДР 28 апреля 1920 года. За последующую вековую историю оно претерпело значительные преобразования, одно только название менялось семь раз. В советские годы оно действовало как одно из подразделений ТАСС, а с обретением Азербайджаном независимости в 1991 году стало самостоятельной структурой, выполняющей важную миссию распространения информации об общественно-политической, экономической и культурной жизни страны. Уже через год агентству вернули его историческое название - АзерТАдж.

Единственный источник официальной информации

"В настоящее время АзерТАдж выпускает новости на восьми языках (азербайджанском, русском, английском, немецком, французском, арабском, китайском и испанском), которые размещаются на его сайте. Кроме того, агентство предлагает своим подписчикам фотоинформацию и видеоматериалы на пяти языках", - рассказал ТАСС председатель правления агентства Аслан Асланов. Этот крупнейший в стране новостной ресурс является единственным источником официальной информации для местных и зарубежных СМИ.

В среднем АзерТАдж ежедневно распространяет по своим каналам около 700 сообщений, видеоновостей и фотоснимков. Агентство располагает самой крупной в стране корреспондентской сетью в регионах Азербайджана и за рубежом. Его представительства работают в 21 стране.

Неизменные принципы

"Несмотря на значительные трансформации, есть критерии, которые оставались для нас неизменными и 100 лет назад, и сейчас: правдивость, достоверность и беспристрастность информации. Даже в условиях острой конкуренции на информационном рынке АзерТАдж всегда старается оставаться верным этим принципам. Мы никогда не распространяем непроверенную, неуточненную информацию, не гонимся за сенсацией или искусственным рейтингом. Это особенно важно в эпоху фейковых новостей. Для нас самая большая награда, когда мы слышим: "Если АзерТАдж написал, значит, это правда", - отметил Асланов.

Международные связи

Агентство АзерТАдж подписало договоры о сотрудничестве почти с 50 иностранными информационными агентствами, в том числе с российским ТАСС, ведет информационный обмен со 150 новостными службами различных стран. Оно является членом ряда региональных организаций, в частности Европейского альянса информационных агентств (ЕАНА), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OАНА), Ассоциации национальных информационных агентств государств - участников СНГ (АНИА). В 2016 году агентство АзерТАдж принимало в Баку два важных мероприятия: 5-й Всемирный конгресс информационных агентств и 16-ю генеральную ассамблею ОАНА, после чего в течение трех лет АзерТАдж председательствовал в этих двух организациях. Недавно агентство стало одним из учредителей информационной платформы "Один пояс - один путь", которая создает возможности для обмена информацией об экономической жизни стран - членов одноименной инициативы Китая.

В последние годы агентством запущен ряд новых проектов, в частности создан портал информации для детей, заработала служба видеоновостей.

Планы на будущее

"У агентства довольно амбициозные планы: выйти со своей продукцией на мировой информационный рынок", - делится Асланов. По его словам, два года назад по инициативе самого агентства был изменен статус АзерТАдж: оно стало юридическим лицом публичного права. "Это позволяет нам, наряду с государственным финансированием, самим зарабатывать средства, расходуя их на развитие агентства, реализацию интересных проектов, улучшение материального положения работников", - поделился руководитель АзерТАдж.

Он подчеркнул, что в планы входят и увеличение количества выпускаемых новостей, создание новых структурных подразделений, расширение корреспондентской сети за рубежом. Асланов также отмечает, что на нынешнем этапе, когда усложняются задачи, стоящие перед информационным агентством, АзерТАдж испытывает дефицит квалифицированных кадров. "Нам нужны хорошо подготовленные журналисты, пишущие на политическую, экономическую тему, аналитики, программисты, переводчики. Поэтому мы намерены направлять наших молодых сотрудников для совершенствования знаний и навыков в лучшие вузы мира, а также воспользоваться возможностями обменных программ с ведущими информационными агентствами, включая и ТАСС, с которым у нас многолетние очень тесные партнерские связи", - сказал Асланов.

Новоселье в юбилейный год

В юбилейный год АзерТАдж собирается справить новоселье. Девятиэтажное здание в одном из оживленных районов Баку построено в оригинальном архитектурном стиле специально для агентства. "Сейчас в нем завершаются отделочные работы. Благодаря государственной поддержке оно оснащается самым современным технологическим оборудованием. Уверен, что ньюсруму в новом здании могут позавидовать многие ведущие агентства", - отметил Асланов. Он добавил, что созданы все условия не только для работы: здесь будут действовать комнаты отдыха, столовая, тренажерный зал.

"Надеемся, что в новом здании мы будем принимать наших гостей, которые приедут на мероприятия по случаю 100-летнего юбилея агентства осенью нынешнего года", - сказал председатель правления АзерТАдж.