Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 марта. /ТАСС/. Минздрав Бразилии в субботу подтвердил второй в стране случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Второй заразившийся, как и первый из заболевших бразильцев, прибыл из Италии. Свидетельств передачи вируса от человека к человеку на территории Бразилии нет, заверяет Минздрав.

В среду Минздрав Бразилии подтвердил информацию о первом в стране случае заражения коронавирусом: он был выявлен у 61-летнего пациента в Сан-Паулу, прибывшего из Италии. По информации ведомства, под подозрением находятся 180 человек, которые либо сами недавно вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания, либо контактировали с теми, кто там был. Наибольшее число таких людей находится в штатах Сан-Паулу (66) и Риу-Гранди-ду-Сул (27). Еще по 17 возможных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс.