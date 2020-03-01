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American Airlines приостановила авиасообщение между двумя городами США и Миланом

Полеты в Милан, как планируется, возобновятся 25 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Американская авиакомпания American Airlines приостановила сообщение между Миланом и двумя городами США - Нью-Йорком и Майами - из-за распространения в Италии коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на официальном сайте перевозчика.

Отмечается, что это решение принято "из-за снижения спроса" на данные рейсы. "Полеты в Милан, как планируется, возобновятся 25 апреля", - сообщили в American Airlines.

В Италии новым коронавирусом заразились уже более 1 тыс. человек, 29 умерли. В США, согласно сделанному в субботу заявлению президента Дональда Трампа, насчитывается 22 инфицированных.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию.

Теги
СШАИталия
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