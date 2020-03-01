Новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировали

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Случаев заражения новым типом коронавируса в России за прошедшие сутки не выявлено, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

"За период мониторинга зарегистрировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 118 заболевшим - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 83 - грипп А, 58 - грипп В, 30 - парагрипп, 2 - стафилококк, 1 - микоплазма, 1 - гемофильная инфекция, 2 - новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением). Нарастающим итогом, выписан с выздоровлением 826 человек", - говорится в сообщении.

Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 131 медучреждениях в субъектах России, там размещены 321 граждан КНР. Кроме того, по состоянию на воскресенье, под контролем остаются 8,6 тыс. человек, прибывших в Шереметьево из КНР.