Более 3,7 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Южной Корее

ТАСС, 1 марта. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 210, достигнув 3736. Число умерших составило 18 человек, сообщил в воскресенье Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Большинство случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу (136 новых случаев, всего - 2705) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (41 новый случай, всего - 555). В Сеуле зарегистрировано пять новых случаев инфицирования, число заразившихся в столице достигло 87 человек.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тысяч человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 79,2 тысячи.