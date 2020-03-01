В Перми открыли памятник "Солдату России"

ПЕРМЬ, 1 марта. /ТАСС/. Монумент "Солдату России" открыли в Перми в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его установили на одной из центральных улиц города в память о воинах, погибших в локальных конфликтах, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

Памятник представляет собой куб с симметрично выложенными плитами по центру, на которых стоит солдат с вытянутой левой рукой, а в правой держит автомат Калашникова.

"Когда к памятнику подходишь, на нем плиты, а на этих плитах - даты и те локальные войны, в которых наши земляки принимали участие. И понимаешь, что наш народ, наша страна, наши солдаты часто вставали на пути зла <...>. Мы точно знаем, что наши земляки, уральцы и пермяки, всегда составляли основу тех боевых частей, которые были в самых жестких, горячих условиях, поэтому наш город достоин этой памяти и достоин этого памятника. И неслучайно он появился в год 75-летия Победы на Бульваре Советской Армии", - сказал на церемонии открытия глава Перми Дмитрий Самойлов.

"Работа шла интересно, долго, года четыре - пять. Это бронза, сначала лепили из глины, потом перевили в гипс, потом уже в литейной мастерской в Екатеринбурге отлили. По высоте 4 метра фигура, масса - около тонны металла. Памятник посвящен солдатам локальных войн, то есть с конца Второй мировой войны и до наших дней", - рассказал ТАСС скульптор Иван Сторожев.

Как сообщил заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Уральского филиала российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова Андрей Жуковский, идея создать такой памятник у властей города появилась порядка 15 лет назад. Эскизы предлагали студенты, среди них был проведен конкурс на лучшие работы.

"Идея [студентки] Ани Рыжовой - коробка марширующих солдат - постепенно трансформировалась. <...> Когда начали дальше работать, поняли, что коробку эту сделать нереально, и тогда возникла идея сделать куб. Куб - это как символ земли и [символизирует, что] солдаты защищают целостность земли. Кубики, которые выпадают - это как бы он [солдат] предотвращает конфликты, он сам стоит на этих кубиках, а правая часть - целостная, это символ неразрушимой земли, которую он защищает", - поделился Жуковский.