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Распространение коронавируса нового типа

Число выявленных в Испании случаев заражения коронавирусом достигло 73

Больше всего инфицированных было обнаружено в автономных сообществах Андалусия, Валенсия и Мадрид

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 73 случая заражения новым коронавирусом были выявлены в Испании за время распространения инфекции в стране. Об этом заявил в воскресенье журналистам директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

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Ранее сообщалось о 61 заболевшем с учетом двух выздоровевших. Больше всего инфицированных было обнаружено в автономных сообществах Андалусия, Валенсия и Мадрид. Как уточнил Симон, сейчас "в Испании выявлены 73 случая".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2870 летальных исходов, выздоровели около 42 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,8 тыс.

Теги
ИспанияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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