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Распространение коронавируса нового типа

Случаев заражения коронавирусом среди находящийся в Иране россиян нет

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что внимательно следят за эпидемиологической обстановкой в республике

ТЕГЕРАН, 1 марта. /ТАСС/. Случаев заболеваний, вызванных коронавирусом, среди граждан РФ в Иране не зафиксировано. Об этом сообщает в воскресенье посольство России в Тегеране на своей странице в Twitter.

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"Случаев заражения коронавирусом среди находящихся в ИРИ [Исламская Республика Иран] россиян не зафиксировано", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "посольство РФ внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Иране".

Соотечественникам, находящимся в Иране "рекомендуется соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от посещения мест массового скопления людей".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 593, при этом зафиксировано по меньшей мере 43 летальных исхода.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2870 летальных исходов, выздоровели около 42 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,8 тыс.

Теги
ИранРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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