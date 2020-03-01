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Китайский Хайнань создал онлайн-платформу для популяризации местного кофе

Потребители смогут больше узнать о специфике этого продукта

ХАЙКОУ /Китай/, 1 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань впервые создала онлайн-платформу для популяризации выращиваемого на острове кофе. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", потребители в режиме прямого эфира смогут больше узнать о специфике этого продукта.

Первую из таких программ, которые доступны в популярном на территории Китая приложении по созданию видео "Доуинь", провел Чжан Юйэнь - консультант Ассоциации производителей кофе уезда Синлун, где выращивается этот продукт. Эксперт рассказал об истории напитка, о том, как он прижился на Хайнане и был создан новый кофейный сорт со вкусовыми качествами, отличными от всех прочих аналогов в мире.

"Все преимущества хайнаньского кофе заключаются в удачном сочетании чистоты вкуса и аромата", - объяснил специалист. Он напомнил, что синлунский кофе - один из старых брендов КНР, испытанных временем.

По словам Чжан Юйэня, на острове существует собственный способ обработки кофейных зерен. Ранее некоторые иностранные специалисты выразили намерение приступить к популяризации в Латинской Америке хайнаньского сорта. Как отмечают эксперты, его специфика прежде всего зависит от строго регламентированных процессов изготовления, учитывающих международный опыт и предпочтения китайского потребителя. Всего с 1994 года производители на Хайнане разработали 23 соответствующих стандарта.

Кофе начал активно выращиваться на острове с 1953 года, он был завезен из-за рубежа китайскими соотечественниками, мигрировавшими за границу. Синлунский сорт считается одним из наиболее высокосортных в Азии, для обеспечения процесса его изготовления, а также защиты прав производителя уже зарегистрировано 13 "кофейных" лицензий. В последнее время под руководством Китайской академии тропического сельского хозяйства на Хайнане была создана передовая система по производству кофе, которая увеличила производительность заводов, повысила популярность местного сорта и позволила изготовителям ежегодно наращивать продажи.

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КитайХайнань
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