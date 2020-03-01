В забеге к 250-летию единения Ингушетии с Россией приняли участие около 400 жителей СКФО

МАГАС, 1 марта. /ТАСС/. Массовый забег, приуроченный к 250-летию единения Ингушетии с Россией и Дню джигита, который отмечается в республике 1 марта, прошел в Ингушетии. В мероприятии приняли участие около 400 человек из регионов СКФО, рассказал ТАСС и. о. председателя комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

"Первого марта в День джигита наши участники пробежали 7 км от башни Согласия в Магасе, до дворца спорта им. Берда Евлоева в Назрани, мероприятие также приурочено к 250-летию единения Ингушетии с Россией. В забеге приняли участие около 400 человек из разных регионов СКФО, им не помешала даже снежная погода. Мероприятие такого формата мы намерены сделать регулярным, чтобы забеги проходили в республике два-три раза в год, это позволит нам развивать событийный туризм, увеличить въездной поток туристов, а также развивать легкую атлетику в регионе", - сказал Мизиев.

Перед стартом забега участники станцевали лезгинку, а на финише их встретили песнями и танцами артисты госфилармонии республики. Самому старшему участнику мероприятия 60 лет - Евгений Драгунов для участия в забеге приехал в Ингушетию из Дагестана и пробежал дистанцию за 30 минут.

"Я увидел в интернете пост о том, что в Ингушетии будет проводиться забег, заинтересовался и решил поддержать, потому что это важная дата - 250-летие единения Ингушетии с Россией. Я тренер по легкой атлетике в Махачкале, собрал свою команду и привез сюда для участия, потому что молодежь важно учить межнациональному согласию, поддержке и такие мероприятия способствуют приобретению новых друзей. Мне сегодня исполнилось 60 лет, и я рад отметить и свой юбилей таким образом", - рассказал ТАСС Драгунов.

Победитель забега получил приз - 50 тыс. рублей, участник, прибежавший к финишу вторым - 30 тыс. рублей, а бронзовый призер - 20 тыс. В рамках празднования 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России, в 2020 году республика намерена провести ряд мероприятий, как в регионе, так и за его пределами.

"Этот год насыщен знаменательными событиями, в том числе, в этом году 18 марта исполняется 250 лет единения Ингушетии с Россией, к этой дате будет приурочено множество масштабных мероприятий, и сегодняшнее - одно из первых. Сегодня старт был дан не только забегу, но и началу празднования", - сказал журналистам во время мероприятия и. о. премьера республики Владимир Сластенин.

Присяга на верность

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность Российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. Весной 2020 года республика отметит масштабными мероприятиями 250-летие вхождения Ингушетии в состав России.