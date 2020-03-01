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Глава МВД выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч

По словам Владимира Колокольцева, на отдельных участках трасс надо "выходить на повышение скоростного режима"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ ч.

"Я против снижения порога до 10 км/ч. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами - [это должно быть] улучшение качества дорог со всеми другими составляющими", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликован на сайте "Вести.ру" в воскресенье.

По словам Колокольцева, на отдельных участках трасс "надо все-таки выходить на повышение скоростного режима". "Уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать", - пояснил глава МВД.

В настоящее время превышение скорости не более чем на 20 км/ч не карается штрафом.

Ранее бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос о штрафах для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч. При этом в начале декабря 2019 года он также высказал мнение, что превышение скорости на 10 км/ч сложно уловить с точки зрения водителя, а ужесточение нормы может стать лишь поводом для того, чтобы оштрафовать большее число участников дорожного движения.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКолокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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