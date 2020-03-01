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Пермский учитель попал в книгу рекордов Гиннеса, переплыв Берингов пролив

Александр Куляпин и другие участники эстафетного заплыва, который длился шесть дней, преодолели более 130 км

ТАСС, 1 марта. Учитель из Перми Александр Куляпин за участие в международном эстафетном заплыве через Берингов пролив официально признан рекордсменом книги Гиннеса. Россиянин и другие участники заплыва преодолели более 130 км, сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что Куляпин, который также является членом совета общественной организации "Клуб закаливания и зимнего плавания "Тонус" принимал участие в этом заплыве несколько лет назад, но рекордсменом книги Гиннеса его официально признали в 2020 году.

Шестидневная эстафета стартовала на Чукотке, а финишировала на мысе принца Уэльского у берегов Канады.

Теги
РоссияПермский край
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