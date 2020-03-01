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Путин: Россия чтит имена всех, кто отстоял страну в борьбе с международным терроризмом

Президент заявил, что подвиг воинов 6-й парашютно-десантной роты, 20 лет назад вступивших в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества

ПСКОВ, 1 марта. /ТАСС/. Подвиг тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, а также тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках, никогда не будет забыт, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня в наши дни свой долг в горячих точках. Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом", - сказал Путин на концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, отметил президент, к сожалению, было много особенно в сложный переходный период. "Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили!" - сказал глава государства.

Президент отметил, что военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм, преданность присяге. "Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их - молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Удивительно", - сказал он. По словам Путина, десантники показали, на что способен русский солдат. "Это, конечно, идет из истории, но это, конечно, идет и из семьи", - сказал Путин.

Президент, обращаясь к родственникам десантников, сказал: "Низкий поклон их родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами".

"Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте", - сказал Путин.

Подвиг 6-й роты

Путин заявил, что подвиг воинов легендарной 6-й парашютно-десантной роты, 20 лет назад вступивших в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества.

"20 лет прошло с тех трагических и героических событий в Аргунском ущелье, но отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества". - сказал глава государства.

В те годы, отметил президент, Россия переживала очень сложные времена, шла разрушающая изнутри страну внутриполитическая борьба, разваливалась прежняя система экономики и социальной сферы, обнищали миллионы людей. "И, конечно, нашей слабостью, а так бывает всегда, нашей слабостью воспользовались извне, внешние силы. Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе. Речь шла без всякого преувеличения о судьбе России, о сохранении ее целостности, об обеспеченности безопасности наших граждан", - сказал Путин.

Бойцы 6-й роты, подчеркнул президент, стояли насмерть, защищая Родину. "Они с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну. Мы знаем, что это был тяжелый и неравный бой", - сказал Путин.

Численность бандформирований значительно превосходила силы 6-й роты. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 десантников 6-й роты под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в Аргунском ущелье вступили в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше 2 тыс. боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

"Все ребята, не щадя себя, боролись до конца, проявили настоящий массовый героизм и мужество. Такая доблесть и самопожертвование ради Отечества всегда были, есть и будут в России истинными ценностями, которыми дорожит наш народ", - сказал президент РФ. Связь поколений, подчеркнул Путин, никогда не прервется, и, "вечным будет равнение на героев". Псковские десантники, сказал Путин, достойные наследники поколения, добывшего Великую Победу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПсковская область
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