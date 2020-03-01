Путин: Россия чтит имена всех, кто отстоял страну в борьбе с международным терроризмом

ПСКОВ, 1 марта. /ТАСС/. Подвиг тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, а также тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках, никогда не будет забыт, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня в наши дни свой долг в горячих точках. Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом", - сказал Путин на концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, отметил президент, к сожалению, было много особенно в сложный переходный период. "Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили!" - сказал глава государства.

Президент отметил, что военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм, преданность присяге. "Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их - молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Удивительно", - сказал он. По словам Путина, десантники показали, на что способен русский солдат. "Это, конечно, идет из истории, но это, конечно, идет и из семьи", - сказал Путин.

Президент, обращаясь к родственникам десантников, сказал: "Низкий поклон их родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами".

"Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте", - сказал Путин.

Подвиг 6-й роты

Путин заявил, что подвиг воинов легендарной 6-й парашютно-десантной роты, 20 лет назад вступивших в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества.

"20 лет прошло с тех трагических и героических событий в Аргунском ущелье, но отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества". - сказал глава государства.

В те годы, отметил президент, Россия переживала очень сложные времена, шла разрушающая изнутри страну внутриполитическая борьба, разваливалась прежняя система экономики и социальной сферы, обнищали миллионы людей. "И, конечно, нашей слабостью, а так бывает всегда, нашей слабостью воспользовались извне, внешние силы. Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе. Речь шла без всякого преувеличения о судьбе России, о сохранении ее целостности, об обеспеченности безопасности наших граждан", - сказал Путин.

Бойцы 6-й роты, подчеркнул президент, стояли насмерть, защищая Родину. "Они с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну. Мы знаем, что это был тяжелый и неравный бой", - сказал Путин.

Численность бандформирований значительно превосходила силы 6-й роты. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 десантников 6-й роты под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в Аргунском ущелье вступили в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше 2 тыс. боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

"Все ребята, не щадя себя, боролись до конца, проявили настоящий массовый героизм и мужество. Такая доблесть и самопожертвование ради Отечества всегда были, есть и будут в России истинными ценностями, которыми дорожит наш народ", - сказал президент РФ. Связь поколений, подчеркнул Путин, никогда не прервется, и, "вечным будет равнение на героев". Псковские десантники, сказал Путин, достойные наследники поколения, добывшего Великую Победу.