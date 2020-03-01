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Путин подписал закон об обязанности СМИ и операторов связи оповещать население о ЧС

Ранее отмечалось, что закон направлен на конкретизацию взаимоотношений всех задействованных субъектов в условиях экстренной ситуации

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ закрепляет право органов государственной власти и местного самоуправления обращаться к операторам связи и редакциям СМИ с требованием "незамедлительно и на безвозмездной основе в зависимости от формы распространения массовой информации выпускать в эфир сигналы оповещения и (или) экстренную информацию о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите или публиковать указанную экстренную информацию".

Ранее отмечалось, что закон направлен на совершенствование регулирования распространения сигналов оповещения и экстренной информации, конкретизацию взаимоотношений всех задействованных субъектов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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