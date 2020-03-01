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Путин отменил необходимость получения разрешения для перевозки опасных секретных грузов

Ранее такое исключение было предусмотрено для военного транспорта и техники

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене необходимости получения спецразрешений для перевозки опасных грузов, имеющих отношение к особо важным государственным и оборонным нуждам. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Согласно ранее установленным нормам, после получения заявки на перевозку опасного груза Ространснадзор согласовывает маршрут движения с владельцами автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, а также с владельцами частных автодорог. Однако владельцы дорог не имели доступа к гостайне, в связи с чем профильное ведомство не имело права согласовывать с ними перевозку секретных спецгрузов.

В связи с этим закон об автомобильных дорогах дополнен нормой, согласно которой не будет требоваться согласование и специальное разрешение для перевозки опасных грузов, необходимых "для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд страны", а также для "обеспечения безопасности государства". До подписания закона такое исключение было предусмотрено для военного транспорта и техники.

Закон направлен на ограничение доступа к информации о перемещении грузов, предназначенных для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства, путем отнесения их к специальным грузам и отмены оформления специальных разрешений для перевозки. Принятие закона позволяет исключить доступ лицам, не имеющим допуск к государственной тайне, к секретной информации о перемещении транспортных средств, перевозящих специальные грузы, являющиеся грузами повышенной опасности. Документ также позволяет оперативно осуществлять переброску таких грузов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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