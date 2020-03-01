Во Владикавказе в праздновании Масленицы приняли участие около 3 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 марта. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю Масленицы прошли в центральном парке им. Коста Хетагурова во Владикавказе. Как сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города (АМС), в народных гуляниях приняли участие около 3 тыс. человек.

"В первый день весны в центральном парке им. Коста Хетагурова развернулись народные гуляния по случаю празднования Широкой Масленицы. На открытой сцене выступили танцевальные и музыкальные коллективы, было разыграно множество театрализованных представлений, - говорится в сообщении. - Всего в праздничных гуляниях во Владикавказе, несмотря на непогоду, приняли участие около 3 тыс. человек".

Гостей и жителей города угощали горячими блинами с разными начинками. На специально организованной ярмарке можно было приобрести изделия декоративно-прикладного искусства. Представители национально-культурных сообществ представили свою вокальную и танцевальную программы. В импровизированном концерте смогли поучаствовать все желающие.

По традиции, в народном гулянии участвовали скоморохи. С шутками и загадками они щедро угощали сладостями и блинами детей и взрослых. Самые юные участники смогли принять участие в различных конкурсах и мастер-классах, посетить тематические площадки.

Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела Масленицы.