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Распространение коронавируса нового типа

В США испытания вакцины от нового коронавируса начнутся через шесть недель

По словам американского вице-президента Майкла Пенса, препарат, вероятнее всего, будет доступен не раньше следующего года

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа начнут проводить в США через шесть недель, препарат, вероятнее всего, будет доступен не раньше следующего года. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News вице-президент США Майкл Пенс.

Он констатировал, что власти США принимают меры, чтобы скорее приступить к данным тестам. "Пару дней назад доктор [Энтони] Фаучи (директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США - прим. ТАСС) сообщил нам, что из-за упрощения процедур, которое одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, мы сможем приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса через шесть недель", - сказал Пенс.

Вице-президент США, который координирует меры по борьбе с распространением коронавируса в стране, отметил, что вакцина "пройдет проверки, но, вероятно, не станет доступна в текущем сезоне". Как он сообщил, власти США работают с "несколькими поставщиками и разработчиками" и рассчитывают, что "вакцина станет доступна для американцев к следующему году".

Фаучи в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal на прошлой неделе заявил, что Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США намерен начать клинические испытания указанного препарата до конца апреля текущего года. Он отметил, что в испытаниях примут первоначально от 20 до 25 добровольцев, которые не были заражены вирусом. Медики должны установить, является ли препарат эффективным, а также безопасно ли его применение для человека. Результаты могут быть получены в июле или августе, уточнил Фаучи.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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