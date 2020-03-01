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Распространение коронавируса нового типа

В Ираке выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

По данным Минздрава страны, все заразившиеся были недавно в Иране

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Ираке. Об этом, как передает новостной портал SHAFAQ News, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.

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"Диагностировано шесть новых случаев - два из них выявлены в Багдаде и четыре в Сулеймании (Иракский Курдистан), - указали в ведомстве. - Все заразившиеся были недавно в Иране. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь в учреждениях министерства. Соответствующие меры приняты в отношении всех, кто с ними контактировал".

С учетом новых случаев всего к настоящему моменту в Ираке заболевание подтверждено у 18 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 50 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровело около 42 тыс., инфицировано свыше 79,8 тыс.

Теги
ИранИракРаспространение коронавируса нового типа
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