Во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 130

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 130. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"Число зараженных в настоящее время во Франции составляет 130 человек, 116 из них госпитализированы", - сказал он.

Ранее сообщалось о 100 выявленных во Франции случаев заражения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870, выздоровели около 42 тыс. человек, инфицированы свыше 79,8 тыс.