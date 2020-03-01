{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 130

116 человек госпитализированы

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 130. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"Число зараженных в настоящее время во Франции составляет 130 человек, 116 из них госпитализированы", - сказал он.

Ранее сообщалось о 100 выявленных во Франции случаев заражения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870, выздоровели около 42 тыс. человек, инфицированы свыше 79,8 тыс.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В NASA сообщили о снижении уровня загрязнение воздуха в Китае из-за коронавируса
Американские специалисты связали это со снижением экономической активности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС