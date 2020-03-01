Россияне голосуют за героев флота, чьи имена увековечат на аллее в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Жители России с 1 по 25 марта смогут выбрать из перечня 27 выдающихся мореплавателей и флотоводцев тех, чьи имена увековечат на создаваемой в Кронштадте Аллее героев российского флота. В голосовании на сайте "Кронштадт.рф" уже приняли участие 200 человек, сообщила ТАСС директор по внешним коммуникациям автономной некоммерческой организации "Кронштадт. Остров фортов".

"Голосование продлится с 1 марта по 25 марта включительно. У всех россиян есть возможность проголосовать за того или иного героя, олицетворяющего эпоху, и выбрать те персоналии, которые будут воплощены на Аллее героев в рамках открывающегося исторического парка в Кронштадте", - сказала Сергеева. Она отметила, что торжественное открытие аллеи запланировано на 26 июля 2020 года - День Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Для голосования руководители проекта совместно с Российским военно-историческим обществом определили перечень тем из истории ВМФ, в числе которых "Эпоха становления российского флота при Петре I (конец XVII - первая четверть XVIII века)", "Русско-турецкая война 1768-1774 годов", "Создание ракетно-ядерного океанского флота СССР (1956-1985)" и другие. Как сообщалось ранее, в первоначальном списке 27 флотоводцев, из которых выберут по одному в каждой теме.

В апреле 2019 года Минобороны и правительство Санкт-Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов", которая и занимается созданием аллеи. Проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также создание научных и образовательных площадок. Важной составляющей проекта является реставрация кронштадтских фортов "Император Александр I", "Император Петр I" и "Кроншлот", входящих в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.