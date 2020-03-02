Группа Lindemann откроет тур по России концертом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Немецко-шведский метал-проект Lindemann, созданный фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном и шведским музыкантом Петером Тэгтгреном, откроет в понедельник тур по России в поддержку нового альбома "F&M". Первый концерт пройдет в Санкт-Петербурге на "Сибур-Арене", сообщается на официальной странице коллектива.

"После выхода крайне успешного дебютного альбома "Skills In Pills", который поднялся на вершину немецкого LP-чарта, "F&M" - совершенно новая глава в истории проекта. В то время как "Skills in Pills" содержал тексты на английском языке, нынешний альбом представляет собой лирику на немецком в удивительном исполнении Тилля Линдеманна", - говорится в описании тура на сайте.

Организаторы анонсировали, что российскую публику ждет "грандиозное шоу на лучших площадках страны", а также погружение "в загадочную атмосферу музыки в стиле метал".

В рамках своего мирового тура группа Lindemann ранее уже дала концерты в Ганновере, Кельне, Вене, Праге, Париже, Лондоне, Стокгольме, Хельсинки и других европейских городах.

В России, помимо Петербурга, Линдеманн и Тэгтгрен выступят в Екатеринбурге (9 марта), Краснодаре (12 марта), Москве (15 марта), Новосибирске (17 марта), Перми (19 марта), Казани (21 марта) и Воронеже (23 марта).