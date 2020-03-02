В Петербурге пройдет прощание с главным режиссером Владимиром Тумановым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Петербуржцы проводят в понедельник в последний путь главного режиссера Театра на Васильевском Владимира Туманова, который умер 27 февраля на 67-м году жизни. Гражданская панихида начнется в театре в 11 часов.

"Владимир Туманов был выдающийся режиссер и большой художник, фонтанирующий идеями, мыслями, находками. И то, что его не стало, - это потеря не только для театра на Васильевском, но и для всего Петербурга. Два последних года он ярко раскрылся и как педагог, набрав курс при театре для пополнения этой труппы. Планов было столько у Володи... И спектакль "Три сестры", который он намечал сделать, я больше чем уверен, что это было бы событие в нашей театральной жизни", - сказал корреспонденту ТАСС председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза театральных деятелей (СТД) России, народный артист РФ Сергей Паршин.

Накануне прощания с мастером в театре показали его последний спектакль "Мещане" по горьковской пьесе, награжденный призами международных фестивалей и высшей премией Санкт-Петербурга "Золотой софит".

Свои соболезнования по случаю кончины Туманова выразили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, которые назвали уход мастера огромной потерей для сценического искусства.

В Театр на Васильевском Владимир Туманов пришел как тонкий, чуткий интерпретатор современной драматургии, открыв для российской сцены пьесу "Тот этот свет" Алексея Казанцева и еще ряд пьес лучших драматургов современности. Его спектакль "Таня-Таня" по пьесе Оли Мухиной получил "Золотой софит" в номинации за лучшую режиссуру, был номинирован на "Золотую маску", с неизменным успехом шел на подмостках более 20 лет, став классикой современной сцены. Критика отмечала, что Туманов знает толк в современной драматургии, тяготеет к тем писателям, которые дают пищу уму и сердцу зрителей. Большим зрительским успехом пользовались его спектакли, поставленные в Малом драматическом театре - Театре Европы, ТЮЗе имени Александра Брянцева, Театре "На Литейном", в Молодежном театре на Фонтанке.

Отпевание пройдет днем в храме Смоленской иконы Божией Матери. Затем Туманова похоронят на Смоленском кладбище.